Twitter : Jimmy Fallon n’est pas mort, pas de panique

Il n’aura donc fallu que quelques jours après que Musk a licencié les modérateurs de contenu externalisés de Twitter, qui sont chargés de gérer la désinformation sur la plate-forme, pour qu’une fake news prenne de l’ampleur rapidement.

Interviewée par ABC, Melissa Ingle, qui a travaillé chez Twitter en tant que sous-traitante pendant plus d’un an, craint que le licenciement massif n’augmente le contenu nuisible et haineux sur Twitter : "J’adore la plateforme et j’ai vraiment aimé travailler dans l’entreprise et essayer de l’améliorer. Et j’ai vraiment peur de ce qui va passer entre les mailles du filet."