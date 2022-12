"Twitter Files" : quelles sont ces "révélations" sur le réseau social relayées par Elon Musk ?

Le sixième volet de ces "Twitter Files" a été publié par Matt Taibbi le 16 décembre. Dans ce "thread", il décrit comment le FBI a signalé un certain nombre de comptes à l’équipe de confiance et de sécurité de Twitter. Selon l’agence, ces comptes auraient prétendument diffusé des fausses informations sur l’élection présidentielle en cours.

Selon M. Taibbi, beaucoup des comptes signalés par le FBI ne comptaient que peu de followers et diffusaient des tweets satiriques. Le journaliste rapporte également qu’un cadre de Twitter a qualifié la relation entre l’entreprise et le FBI de "synchronisation gouvernement-industrie" en raison de la fréquence des e-mails et des réunions avec l’agence.

Le septième volet publié le 19 décembre 2022 par Michael Shellenberger fait état d’une communication de l’équipe "Safety, Content, & Law Enforcement" (SCALE) de Twitter. Selon ces informations, le FBI aurait fait pression sur Twitter à différentes reprises, notamment pour qu’ils considèrent l’affaire d’Hunter Biden comme une opération de cyber-espionnage russe alors qu’aucun élément ne semblait corroborer cette thèse.

Selon ces informations, Twitter aurait reçu près de 3,5 millions de dollars du Federal Bureau of Investigation (FBI) entre octobre 2019 et février 2021. Ce financement avait pour but de prendre en charge le coût de traitement des demandes du FBI.