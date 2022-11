Twitter ferme ses bureaux avant une vague de licenciements

M. Musk a ainsi contracté des emprunts d'un montant de 13 milliards de dollars, qui vont devoir être remboursés par Twitter et non par le patron de Tesla. Il a également cédé pour environ 15,5 milliards de dollars de ses actions du constructeur de voitures électriques en deux vagues, en avril et en août, et adossé des prêts d'une valeur de 12,5 milliards de dollars à ses titres Tesla.

L'une des principales idées avancées par M. Musk pour générer des revenus est un abonnement à 8 dollars par mois permettant aux utilisateurs de faire certifier leur compte, d'être moins exposés à de la publicité et de bénéficier de divers avantages. Ce projet a suscité de nombreuses critiques et de la circonspection, notamment parmi les usagers bénéficiant déjà d'un compte authentifié.

M. Musk doit aussi faire face à l'inquiétude des annonceurs, qui s'interrogent sur les risques d'un assouplissement de la modération des contenus. Plusieurs groupes ont déjà décidé de suspendre leurs dépenses publicitaires sur Twitter, dont le géant américain de l'agro-industrie General Mills, le constructeur automobile américain General Motors et son concurrent allemand Volkswagen.