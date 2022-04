Twitter : Elon Musk pourrait-il au final ne pas racheter Twitter? Wall Street doute

Elon Musk pourrait-il au final ne pas racheter Twitter? Des doutes semblent émerger à Wall Street alors que l'action de Tesla et celle du réseau social cédaient du terrain jeudi, et que le fantasque homme d'affaires multipliait les provocations contre la plateforme et ses cadres.

"Tout ce qu'on a vu depuis un mois est arrivé tellement vite, et de façon tellement inattendue, que les gens se préparent à la possibilité que la transaction n'ait pas lieu", a commenté Scott Kessler, analyste chez Third Bridge, pour l'AFP.

Lundi, Twitter a accepté une offre de rachat par Elon Musk de 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action. Le titre s'est approché de ce montant lundi après-midi, mais a baissé depuis. Il restait sous les 50 dollars jeudi à 19H00 GMT.

"Les frais en cas de rupture de l'accord ne sont que d'un milliard de dollars", a souligné Scott Galloway, un professeur de marketing de la New York University. "Elon Musk n'a pas acheté Twitter, mais une option de rachat à 44 milliards (...). Je ne pense pas qu'il va activer cette option".

L'homme le plus riche au monde a indiqué avoir sécurisé 46,5 milliards de dollars: 21 milliards issus de sa fortune personnelle et deux prêts bancaires de Morgan Stanley.

Mais "il a y encore beaucoup d'incertitudes autour de l'opération", a ajouté Scott Kessler, évoquant à demi-mot les dernières frasques du multimilliardaire.

Inquiétudes pour Tesla

Depuis lundi, il a publié de nombreux messages à l'attention de ses quelques 88 millions d'abonnés: des grandes déclarations sur la défense de la liberté d'expression -son objectif affiché-, des idées pour améliorer la plateforme, des plaisanteries ("Je vais ensuite racheter Coca-Cola et remettre la cocaïne dedans"), mais aussi des critiques et moqueries ciblant des hauts responsables actuels de Twitter.

Il a notamment appuyé un tweet désobligeant à l'égard de Vijaya Gadde, la juriste considérée comme l'autorité morale du réseau social, et ensuite publié un meme (image parodique) pour se moquer de la politique de modération des contenus et de la responsable.