Twitter devient X, une lettre qui obsède Elon Musk depuis plus de 20 ans

Elon Musk aime la lettre X, et essaye de la placer partout où il le peut. Dernier exemple en date avec le changement de nom et de logo du réseau social Twitter.

Mais avant que Twitter ne devienne X, Elon Musk avait déjà lancé X.com (devenu PayPal), l’intelligence artificielle xAI, la Tesla Model X ou encore l’entreprise SpaceX. Même son fils, né d’une union avec la chanteuse Grimes, s’appelle X Æ A-12.

Bref, la passion d’Elon Musk pour la 24e lettre de l’alphabet ne date pas d’hier. Et comme le souligne le journaliste Walter Isaacson, qui a signé la prochaine grande biographie du milliardaire, Musk n’aurait pas digéré le changement de nom de X.com : "Des groupes de discussion ont montré que le nom X.com, au contraire, évoquait des visions d'un site miteux dont on ne parlerait pas en bonne compagnie. Mais Musk était inébranlable, et l'est encore aujourd'hui. "Si vous voulez simplement être un système de paiement de niche, PayPal est meilleur", a-t-il déclaré. "Mais si vous voulez prendre le contrôle du système financier mondial, X est le meilleur nom."