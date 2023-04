Twitter crée la confusion autour de la certification des comptes historiques

Le week-end fut mouvementé pour la plateforme dirigée par Elon Musk. Depuis ce 1er avril 2023, Twitter abandonne en effet la certification “à l’ancienne”, ce petit badge bleu qui permettait de garantir qu’un compte était bien lié à une personnalité publique, à un média ou à une entreprise.

Désormais, cette certification s’achète, via l’abonnement Twitter Blue (9,60 euros par mois pour un particulier, et jusqu’à 1.000 dollars pour une entreprise), que vous soyez connu ou pas. Une décision financière voulue par Elon Musk, qui cherche par tous les moyens à rendre son réseau social rentable. Mais ce changement de politique ne s’est pas fait sans accrocs. De nombreuses voix se sont élevées, dont celle du New York Times, qui a tout simplement refusé de payer pour être certifié. Un choix peu banal pour cette institution, qui ne compte pas moins de 55 millions d’abonnés sur Twitter.