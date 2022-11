Twitter : comment récupérer vos données ?

Selon Twitter, l’archive, qui vous sera envoyée au format .zip, contiendra “des informations qui, selon nous, vous seront utiles et pertinentes, notamment vos informations de profil, vos Tweets, vos Messages Privés, vos Moments, vos médias (images, vidéos et GIF associés à vos Tweets, Messages Privés et Moments), une liste de vos abonnés, une liste des comptes que vous suivez, votre carnet d'adresses, les Listes que vous avez créées, dont vous êtes membre ou que vous suivez, des informations sur les centres d'intérêt et des données démographiques que nous avons déduites sur votre compte, des informations sur les publicités que vous avez vues ou avec lesquelles vous avez interagi sur Twitter.”

Lorsque votre archive est prête, vous recevez un email et une notification dans l'application. Votre téléchargement comprend un fichier nommé “Votre archive” qui vous permet d'afficher vos données dans un navigateur Web. Libre à vous ensuite de rester sur la plateforme ou de la quitter, en supprimant votre compte, en vous rendant à cette adresse.