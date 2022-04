Twitter : comment pourrait fonctionner le bouton “modifier” proposé par Elon Musk ?

Le sondage d’Elon Musk a porté ses fruits. Le réseau social a en effet confirmé qu’un bouton “modifier” est à l’étude. Mais comment cette option très attendue fonctionnera-t-elle ? Voici quelques pistes qui pourraient être mises en place pour éviter la prolifération de fake news.

Une fenêtre de 5 minutes

Twitter pourrait limiter la modification d’un tweet dans le temps. Jusqu’à 3, 5, voire 10 minutes après la publication, l’utilisateur pourrait modifier sa publication. De quoi corriger une faute d’orthographe ou un mauvais lien, mais pas de changer l’intégralité du message selon les réponses d’autres utilisateurs ou l’actualité.

Signaler une modification

Comme sur Discord ou sur Slack, Twitter pourrait indiquer quand un message a été modifié, ce qui permettrait également de voir le tweet d’origine. De cette façon, il ne serait pas possible de faire dire tout et son contraire à un message.

Limiter le nombre de signes modifiables

Si Twitter veut limiter la modification d’un tweet aux fautes d’orthographe ou aux fautes de frappe, le réseau social pourrait limiter le nombre de signes modifiables. Ainsi, il ne serait pas possible de changer tout le tweet, mais bien quelques mots par-ci par-là.

Prendre en compte les réactions

Enfin, Twitter pourrait proposer la modification jusqu’à un certain point, en plaçant une limite du côté des likes ou des retweets / quote retweets. Si un tweet devient trop populaire, au point d’être liké ou partagé en masse, son créateur ne pourra plus le modifier au risque de tromper les gens.