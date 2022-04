Twitter booste-t-il les publications d'extrême-droite ?

Ces derniers temps, de plus en plus d'utilisateurs de Twitter désertent ce réseau social car on y trouve plus facilement des contenus conflictuels, voire nauséabonds. Mais il y a aussi cette impression de voir un peu tout le temps les mêmes têtes, Eric Zemmour par-ci, Marine Le Pen par-là… A se demander si l'algorithme de Twitter ne favoriserait pas les publications d'extrême-droite.

En fait, si certaines personnalités politiques sont plus visibles sur Twitter, ce n'est pas un hasard. Tout serait lié à l'interaction suscitée par leurs tweets.

Pour comprendre un petit peu mieux le phénomène, on va poser des questions à Nicolas Vanderbiest, spécialiste en propagation des contenus sociétaux sur les réseaux sociaux :

"Forcément, si vous devez passer un message avant un autre ou après un autre, vous devez utiliser des indicateurs que vous avez à disposition. Un des indicateurs les plus importants sur Twitter, c'est le 'retweet' ou le 'like'. De façon générale, déjà, on a tendance à plutôt 'retweeter' ou 'liker' des contenus qui sont plus extrêmes, qui ont une vision beaucoup plus claire. Mais aussi auprès des communautés d'extrême-droite. Il y a une vraie habitude de vouloir jouer sur ce côté de publications, de partage et de visibilité."