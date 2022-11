Twitter : Arkunir, le jeune qui "ratio" Elon Musk et le bat sur son nouveau jouet

Jamais un sans deux ?

Non content de son succès, Arkunir a voulu poursuivre son offensive en mode David contre Goliath. C’est ainsi que quelques jours plus tard, il réitère sur Twitter. Alors que le boss de Tesla vient de twitter : "Twitter est le pire. Mais aussi le meilleur", Arkunir tweet en réponse : "Où tu vas ? Reprends un ratio, et cette fois ne supprime pas".

Et le jeune homme commence à mobiliser ses followers en tweetant "Je ne peux pas le laisser s’en tirer comme ça".

Et là encore, quand Arkunir provoque le grand provocateur, ça fonctionne. En quelques heures, le nombre de likes pour la réponse d’Arkunir dépasse celui pour le tweet originel d’Elon Musk. Une avance encore bien présente aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, le tweet d’Elon Musk accumule 571,2k de likes contre 675,5k de likes pour la réponse d’Arkunir.

Cette fois, Elon Musk n’a pas supprimé son tweet.