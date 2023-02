Twitter affiche des publicités à côté de tweets de négationnistes de la Shoah

Le réseau social, dirigé depuis plusieurs mois par Elon Musk, a affiché à plusieurs reprises des publicités placées à côté du contenu publié par des comptes toxiques et haineux.

Selon l’association Media Matters for America, qui surveille ce genre de dérapage, Twitter aurait affiché des publicités pour des marques comme The Wall Street Journal, Mailchimp et Nokia autour de tweets d’utilisateurs négationnistes. Media Matters a examiné cinq comptes Twitter appartenant à des néonazis, des antisémites et des négationnistes. Cinq comptes qui sont suivis par des dizaines de milliers de followers, comme celui de Mark Collett, qui fait souvent la promotion de Mein Kampf, ou encore celui de E. Michael Jones, un auteur antisémite.

De plus, ces cinq comptes sont abonnés à Twitter Blue, l’offre payante du réseau social. Ce qui signifie qu’ils possèdent tous petit badge bleu de vérification à côté de leur nom, et qu’ils pourront prochainement, comme l’a annoncé Elon Musk, toucher une partie des revenus engrangés par les publicités affichées autour de leurs tweets.