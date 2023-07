Twitter a désormais un concurrent dénommé Threads, un clone lancé par Mark Zuckerberg, le patron de Meta, un duel historique

Mark Zuckerberg, le patron de Méta, et Elon Musk ne s’aiment pas. Ils en sont même venus à se menacer mutuellement de régler leurs différends à mains nues. Le combat n’aura pas lieu physiquement, mais par réseaux sociaux interposés. Mark Zuckerberg a profité des critiques lancées à l’encontre de Twitter, racheté 44 milliards de dollars par Elon Musk.

Depuis lors, les décisions prises par Elon Musk ont irrité pas mal d’usagers qui lui reprochent soit de ne pas modérer assez bien Twitter, soit de limiter le nombre de posts pouvant être revus chaque jour. Mais le problème pour ces usagers c’est qu’ils ne savent pas où aller. Il n’y a pas vraiment d’alternative à Twitter, sauf sur quelques réseaux assez confidentiels, en tout cas en termes de nombre d’usagers. Depuis quelques jours, il y a une alternative. C’est Threads, qu’on peut traduire en français par le mot fil comme fil d’information. Threads lancé par Méta est un véritable clone de Twitter et d’ailleurs son succès est fulgurant, en quelques jours il y a déjà plus de 30 millions d’inscrits. Il faut dire que le patron de Meta a joué quelque part sur du velours puisque le groupe Meta regroupe à la fois Facebook, Instagram et WhatsApp. Meta a littéralement copié les principales fonctions de Twitter, et s’est basé sur les 2 milliards d’utilisateurs d’Instagram en leur permettant tout simplement d’utiliser leur identifiant actuel pour créer en deux ou trois secondes un compte. En fait, les internautes concernés par ces changements ont donc aujourd’hui finalement le choix de rester sur Twitter et donc subir les caprices d’Elon Musk ou aller sur Threads et renforcer encore plus le pouvoir de l’empire de Mark Zuckerberg sur les réseaux sociaux. C’est vrai, le choix n’est pas terrible, sauf peut-être pour les annonceurs...