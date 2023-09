Dans une interview à Kotaku, la streameuse se confie sur le fait de jouer sans manettes : "[Mon but ultime] serait de pouvoir jouer à tous les jeux jouables sans manette, et ce, via des outils complets afin que tout le monde puisse profiter d’une expérience de gaming optimale."

Depuis aujourd’hui, Perrykarial s’est lancée dans une nouvelle aventure avec son cerveau sur sa chaîne Twitch : "MINDcraft", à savoir le jeu vidéo Minecraft, mais sans manette.