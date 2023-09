Twitch : un jeu de rôle avec le casting de Baldur’s Gate 3 ce vendredi

Si vous avez aimé Baldur’s Gate 3, et particulièrement l’interprétation (anglophone) des personnages dans le jeu, alors ne manquez sous aucun prétexte le live de la chaîne Twitch High Rollers ce vendredi à 20 heures.

Vous l’aurez compris, les doubleurs de vos compagnons dans le jeu vont s’adonner à une partie de Donjon et Dragon et y interpréteront évidemment leurs personnages dans Baldur’s Gate. Vous pourrez donc retrouver Jennifer English (Ombrecoeur), Neil Newbon (Astarion), Theo Solomon (Wyll), Samantha Béart (Karlach), Devora Wilde (Lae’zel) et Tim Downie (Gale) de retour dans l’univers de Donjons et Dragons mais en version papier cette fois-ci.