Twitch Rivals : le streameur belge, Packam, toujours dans la course !

Cette fois-ci, le format se déroule en équipes de vingt joueurs qui devront construire des bases, concourir lors des défis et récupérer des “ID Tags” qu'on peut obtenir à chaque ennemi éliminé dans le jeu. Le tournoi se déroulant sur 5 jours, chaque journée a son lot de surprises et de paramètres.

Comme l’explique la page Twitch, dès demain, le pillage des bases des équipes ennemies sera activé et les équipes devront tenter de gagner le tournoi en étant la dernière en jeu !

Et qui dit tournoi, dit cashprize à partager avec ses coéquipiers. Ce sont 100.000 dollars qui sont en jeu !

Au-delà de l’aspect compétitif et financier de ce type de compétition, les Twitch Rivals sont aussi un fabuleux moyen pour les streamers d’avoir une certaine visibilité devenue difficile à gagner sur la plateforme liée à Amazon. En plus de cette visibilité, rappelons que dans l’équipe de notre représentant national figure certains des plus gros streamers francophones tels que Kenny, JL Tomy, GobGG ou encore Krolay à l’instar de la Zlan par exemple qui, au-delà d’un cashprize conséquent, permet aussi a une foultitude de streamer francophone de passer un week-end ensemble, créer des liens ô combien importants dans ce milieu et peut-être en plus réussir à prendre un petit billet. Quel que soit le résultat final, ce sera de toute façon une bonne opération pour notre Packam. Cependant, espérons qu’il remporte tout de même la compétition, de la visibilité c’est bien mais ça ne paye pas les factures.

L’apothéose du tournoi se déroulera donc demain, sur la chaine Twitch de Packam, notre représentant belge : allez le soutenir !