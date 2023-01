Twitch : rencontre avec Poachimpa, joueuse pro de Rocket League et organisatrice du Poachi Clash !

Comment t’est venue l’idée du Poachi Clash ? Ça faisait longtemps que tu avais la création de cet évent en tête ?

L’idée date d’il y a un an et demi, j’en avais marre d’uniquement jouer à Rocket League dans mon coin, je voulais faire d’autres jeux et partager ça avec d’autres gens. L’année dernière on a fait le PoachiClash 1 et je participais. Cette année, on a vu plus grand et je suis passée casteuse [commentatrice], mais je ne me restreins pas à ne faire que du cast ou que du jeu, les deux me plaisent.

J’ai toujours plein de projets en solo et plein d’idées d’évènements, mais celui-ci est à la fois le plus complexe et le plus abouti.

Tu étais seule pour organiser l’évent ? Comment rallier des sponsors et des grands noms du streaming francophone ?

Derrière le PoachiClash, il y a ce qu’on aime bien appeler la Pcorp, 2 coorganisateurs et une dizaine d’administrateurs-modérateurs. Je suis très loin d’être seule sur l’événement, on travaille dessus depuis août 2022 pour un rendu en janvier 2023, avec du quasi full-time dessus des 3 organisateurs depuis novembre.

Il y a aussi des prestataires pour tout ce qui concerne les visuels, le montage, la communication. Pour réunir une équipe de streameurs, j’ai commencé par contacter mes amis Lutti, Wingobear, Gaspow, Falkalive et, de ce groupe, j’ai pu convaincre d’autres de nous rejoindre, et les sponsors de nous faire confiance sur 5000€. J’ai même eu le soutien de Twitch qui nous a mis en avant pendant l’évent. Globalement, sur Twitch, beaucoup sont ouverts à des projets qui changent.

Comment as-tu géré le stress pour un tel événement ?

J’étais très stressée en amont pour la fin de l’organisation et surtout pendant les vacances de Noël. La plus grosse difficulté que j’ai rencontrée, c’est la gestion des streameurs qui, parfois, sont injoignables ou pas fiables.

Le jour J, tout était tellement organisé, je savais que mes coorganisateurs avaient tout prévu, il n’y avait aucun risque majeur.

J’avais un peu peur car je ne connaissais pas bien certains jeux, mais les casteurs étaient spécialistes et ont très bien décrypté les jeux, du coup j’étais juste là pour passer un bon moment et animer.