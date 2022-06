Twitch rejoint le code de conduite de l'Union européenne contre les discours haineux en ligne

Le service de streaming vidéo en direct Twitch a rejoint le code de conduite de l'UE visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne, a annoncé lundi la Commission européenne.Il devient ainsi le douzième partenaire de cette initiative lancée en 2016, après Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok, LinkedIn et Viber.

"Les discours de haine en ligne peuvent être trouvés partout en ligne. Plus nous serons nombreux à nous engager en faveur de cet objectif, plus l'impact sera grand", a commenté le commissaire à la Justice, Didier Reynders, en soulignant que Twitch s'adressait aux jeunes générations.

La plateforme a également adhéré récemment au code de conduite de 2022 sur la désinformation.

En moyenne, les entreprises informatiques examinent 81% des notifications dans les 24 heures et suppriment 62,5 % des contenus signalés. Le 14 mai dernier, Twitch avait été utilisée par un jeune homme blanc lourdement armé pour diffuser ses assassinats de dix personnes, dont une majorité d'Afro-américains, dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l'État de New York. La plateforme a assuré avoir supprimé le contenu "deux minutes" après le début de sa diffusion. Twitch s'était déclarée "dévastée" et avait promis une "tolérance zéro contre toute forme de violences".

Auparavant, la plateforme avait déjà été critiquée pour son manque d'empressement à supprimer les violences dans les contenus diffusés.