"Twitch, merci pour le sub" : une plateforme à double tranchant

Le documentaire inédit Twitch, merci pour le sub révèle les dessous de la plateforme de streaming Twitch et comment elle a révolutionné la vie de millions de personnes dans le monde.

Il s’appelle Domingo. A 27 ans, il est suivi par plus d’un million de personnes sur Twitch où il commente les matchs de foot, diffuse ses activités sportives en live ou anime son émission en plateau Popcorn.

Elle s’appelle Modiie. Pour elle, Twitch est la plateforme idéale pour faire de l’éducation populaire. Streameuse depuis la fac, elle propose chaque semaine des lectures de sciences sociales à sa communauté grandissante.

Samuel Etienne, le présentateur vedette de Questions pour un Champion, a lui aussi attrapé le “virus" Twitch. Lassé par les JT de 2 minutesChaque matin, il commente pendant plusieurs heures l’actualité en live avec des milliers de personnes. Mais lorsqu’il invite François Hollande, Jean Castex ou d’autres représentants politiques à papoter dans son salon, la communauté Twitch s’enflamme...