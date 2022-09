"Twitch, merci pour le sub" : rencontre avec les réalisateurs

Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera dans quelques années ; Est ce que des gros streamers vont commencer à remettre en cause ce nouveau partage, de nouveaux modèles alternatifs ou concurrents vont-ils émerger ? Et comment la pratique et l’économie du streaming en seront affectées ? Toutes ces questions montrent que Twitch est en train d’évoluer et que dans 5 ans la plateforme sera sûrement très différente de ce qu’elle est aujourd’hui.

Un second épisode pourrait aussi être également l’occasion de se concentrer sur le rôle d’Amazon, de comprendre pourquoi et comment cela s’intègre à la stratégie économique et culturelle du géant d’internet.

Entre le moment où l’idée de créer un documentaire sur Twitch vous est venue et le moment où le montage était terminé, votre vision de la plateforme a-t-elle changé ?

Notre vision de Twitch n’a pas tellement changé dans le sens où dès le début notre objectif était de traiter ce phénomène nouveau tout en mettant en lumière ce qu’on ne voit pas forcément lorsqu’on le consomme comme divertissement.

Il était important pour nous de montrer que le streaming est aujourd’hui un vrai métier, inséré dans une activité économique en pleine expansion avec des conditions de travail qui parfois posent problème, notamment un certain rapport à l’auto-exploitation.

Vu que le docu a été diffusé à la télé, selon vous, comment est vu Twitch par le public de la télévision ?

Parler de Twitch a un public différent n’est pas simple. Il y a de nombreux termes spécialisés (sub, cheers, raid, etc.) à assimiler et dont il faut rendre compte sans perdre tout le monde. Tout comme les mécanismes et les logiques spécifiques de la plateforme comme le soutien direct du viewer au streamer. Le défi étant de faire comprendre Twitch à un néophyte tout en permettant aux habitués de découvrir de nouvelles choses sur la plateforme.