Twitch : les streameuses toujours autant objectifiées et harcelées

Ces dernières 48 heures, la parole s’est encore plus libérée sur les réseaux et notamment Twitter. Et encore une fois, les streameuses ont témoigné de leurs conditions de travail et du manque de sécurité qu’elles ressentent et vivent au quotidien. En effet : messages violents à caractère sexuel, menaces de violences, de doxing (divulguer l’adresse postale, le numéro de téléphone) voire de meurtre et des appels téléphoniques incessants.

Voilà le quotidien des streameuses d’aujourd’hui (et de ces dernières années, en vérité). On fait le point.