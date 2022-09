Twitch : le début de la fin du 70/30, ça rue dans les brancards

La prochaine question à se poser est la suivante : pourquoi une telle décision ? Twitch veut, dans un premier temps, "mettre tous les streameurs sur un pied d’égalité". Sauf que, soyons honnêtes, le jour où tous les streameurs auront un salaire plus ou moins équivalent, ce sera le jour de la Saint-Glinglin.

Dans un second temps, Twitch explique que "diffuser en direct une vidéo haute définition, à faible latence et toujours disponible aux quatre coins du monde coûte cher." Avant d’ajouter : "Le coût de diffusion pour un créateur qui streame 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés dépasse les 1000 $ par mois." Alors, on comprend bien que toute cette technologie coûte mais quand même… Quand on sait que la plateforme appartient à Amazon, on souffle bien fort du nez.