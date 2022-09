Twitch : la plateforme précise son interdiction sur les jeux d’argent [Suivi]

Le tonnerre gronde sur les ondes nord-américaines de Twitch. Des grands noms du streaming US comme Pokimane, Mizkif ou encore Devin Nash se révoltent et demandent la fin des jeux d’argent sur la plateforme : machines à sous, roulettes, financement pour des lootboxes, etc.

Mais que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ?

Les streameurs Pokimane, Mizkif et Devin Nash veulent lancer un mouvement de grève sur Twitch, ou de moins, "porter un coup qui pourrait atteindre des aspects économiques de Twitch". Cette décision a pour but de marquer le coup et de montrer que les jeux de hasard et d’argent n’ont plus rien à faire sur la plateforme.