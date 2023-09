Twitch : l’événement caritatif Stream For Food commence dès demain

Le but du projet est de récolter une nouvelle fois des fonds mais cette fois-ci pour financer des paniers de fruits et légumes bio qui seront acheminés à des banques alimentaires afin de non seulement venir en aide aux personnes dans le besoin mais aussi soutenir l’agriculture locale.

Stream’Her, dans le cadre de cet événement, veut soutenir la campagne de Greenpeace pour une agriculture durable en luttant contre l’utilisation souvent intensive de pesticides.

Mais aussi pour soutenir les acteurs et actrices de l’agriculture locale et permettre aux citoyens et citoyens de consommer des fruits et légumes cultivés de façon saine.