Twitch FR : les streameurs et streameuses prennent en main le problème du harcèlement

Il s'agit d'une version améliorée de la fonctionnalité native et déjà existante de Twitch appelée le "partage d’informations de bannissement". Cette fonctionnalité, bien qu’intéressante, reste un peu légère.

Prenons un exemple avec cette fonctionnalité : des streameurs A, B et C ont lié leurs comptes leur permettant de partager des informations sur le bannissement d’utilisateurs. Si un utilisateur X est banni chez le streameur A, les streameurs B et C seront au courant lorsque ce même utilisateur X parlera dans leurs tchats. Une mention, seulement visible par les streameurs B et C et leurs modérateurs, apparaîtra : "L’utilisateur X est considéré comme suspect."

Avec l'outil de Némaïdès et Floliroy, désormais : les streameurs peuvent partager entre eux leur liste de bannissements. Ils pourront également consulter la liste de bannissements d’autres streameurs et, s’ils sont intéressés, "s’abonner" aux listes de bannissements d’autres streameurs pour appliquer les bannissements sur leur propre chaine.