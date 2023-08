Twitch bannit les partenariats avec des sites de gambling de skins

Dans ce marché, on peut vendre ou acheter des objets auprès d’autres joueurs et ce au prix que le vendeur fixe ou encore aux enchères. Inutile de vous expliquer que les objets les plus rares ont vu leur valeur exploser avec le temps tandis que les objets que tout le monde possède ne valent plus grand-chose. Bref, un véritable marché était né.

Par exemple, nos confrères de la DH racontent l’histoire d’un joueur qui, après une pause de huit ans, avait découvert que sa collection de cosmétique valait désormais 400.000 euros ! La raison ? Des skins de l’EMS Katowice 2014 qui n’ont jamais été redistribués et qui n’ont donc fait que prendre de la valeur.