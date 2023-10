Twitch : 106.862 euros récoltés lors d’une vente aux enchères caritative pour le Maroc et la Libye

Le lot le plus prestigieux a été présenté en dernier. Il s’agissait de la bague de Champion du Monde de 2018 qu’avait offert Paul Pogba à chaque membre de l’équipe de football de France. Chaque joueur de l’équipe avait reçu sa propre bague, unique.

C’est donc le joueur Nabil Kefir qui a offert sa propre bague pour la vente aux enchères. La bague, fabriquée par un joaillier à Los Angeles, est en or jaune et blanc et est sertie de diamants, de rubis et de saphirs.

La bague s’est vendue à 42.500 euros, ce qui en fait le lot le plus cher de la soirée.