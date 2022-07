Twin Peaks, la Mère de toutes les séries actuelles

Alain Lorfèvre, journaliste cinéma au journal La Libre, raconte comment l’association de ces deux imaginaires va créer celle que l’on surnomme ‘La Mère de toutes les séries’:

" L’apport essentiel de Lynch sur la série c’est la direction artistique. La qualité des décors, le choix de la musique (de Angelo Badalamenti), c’est emblématique du cinéma de Lynch. C’est un univers très particulier. Mark Frost est aussi un personnage capital. Il avait créé la série ‘Hill street blues’, inspirant un tas de séries comme ‘The wire' notamment, qui révolutionne le show policier à la télévision. Une série beaucoup plus ancrée dans le réel avec une multitude de personnages qui se croisent. On retrouve aussi cet apport de Frost dans Twin Peaks avec cette tentative de mêler le soap opera avec l’intrigue policière, et le fantastique. Cette alchimie entre Frost et Lynch fait le côté unique de Twin Peaks, et ce côté fondateur qui va ouvrir la voie à d’autres séries pluridisciplinaires. "