"Twilight" : une adaptation en série en cours de développement

Après la saga Harry Potter, c’est au tour de Twilight de se décliner en série.

Retour à Forks où Bella Swan a rencontré le vampire Edward Cullen dont elle est tombée éperdument amoureuse : une source a révélé au Hollywood Reporter qu’une adaptation en série des livres de Stephenie Meyer est en cours de développement chez Lionsgate Television.

D’après Hollywood Reporter, Sinead Daly ("Tell Me Lies", "The Walking Dead : World Beyond", "Raised by Wolves", "Dirk Gently’s Holistic Detective Agency" et "The Get Down"), serait en charge du scénario de la série Twilight. Des sources ont révélé que Daly travaillerait avec Lionsgate TV pour déterminer quelle sera la vision spécifique de la série et s’il s’agira d’un remake des livres de Meyer ou d’une suite. CineSerie rapporte que Stephenie Meyer serait fortement impliquée dans l’adaptation et qu’elle travaillerait aux côtés Wyck Dogfrey et Erik Feig, les producteurs de la saga qui, avec "Hunger Games", est la plus lucrative pour Lionsgate en totalisant plus de 3,4 milliards de dollars au box-office mondial.

Si certains noms de l’équipe de production ont été révélés, il est important de souligner qu’il n’y a pas encore de calendrier pour la série Twilight et qu’elle doit encore être proposée à de potentiels acheteurs. Niveau casting, on ne devrait certainement pas retrouver Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner.