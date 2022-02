Twenty, la nouvelle foire de l’art consacrée au 20e siècle se tiendra en mai à Bruxelles

Twenty, une nouvelle foire dédiée à l’art du 20e siècle se tiendra du 11 au 15 mai au Palais 3 de Brussels Expo, sur le plateau du Heysel, annonce mardi l’organisateur Fairtime, déjà à l’origine du salon Antica à Namur. L’ambition est d’attirer de nouveaux profils d’amateurs et collectionneurs, des décorateurs ainsi que des professionnels du marché de l’art.

La foire accueillera une centaine d’exposants sélectionnés par un comité composé d’experts indépendants et mettra à l’honneur les différents courants artistiques ayant vu le jour au 20e siècle, notamment, l’Art nouveau, l’Art déco, le Fauvisme brabançon, le surréalisme et le mobilier vintage. Les visiteurs pourront également y trouver des œuvres de la période moderne, d’art contemporain et de street art.