Le nombre de participants est limité à̀ une cinquantaine d’exposants, belges et internationaux, garantie d’une sélection rigoureuse. Ceux-ci ont été choisis par un comité de sélection composé d’experts indépendants. Alors que le XXIe siècle poursuit inexorablement sa course et afin de refléter toute l’extraordinaire diversité créative d’un siècle qui semble déjà si lointain, toutes les grandes spécialités classiques du marché de l’art, mobilier, peintures, objets, sculptures et bijoux, seront représentées sur TWENTY, faisant de la foire un évènement de référence dans le domaine.