TW Classic en mode XL

Les organisateurs avaient récemment annoncé un nouveau festival le 26 juin, Rock Werchter Encore, avec en tête d’affiche Florence + the Machine, "sauf que… un gros grain de sable s’est glissé dans la machine," apprend-on dans un communiqué.

C’est pourquoi ils proposent aujourd’hui une version XL de TW Classic avec deux scènes en plus de la mainstage et la plupart des artistes programmés pour le festival Encore y joueront.

"Les organisateurs du festival de Werchter ne sont pas du genre à reculer devant l’obstacle. Que du contraire. Ils retroussent leurs manches et sortent une solution de leur chapeau, en étoffant le programme de TW Classic, le samedi 25 juin. Nick Cave and The Bad Seeds est toujours en tête d’affiche. Mais The Barn et KluB C vont se joindre à la fête, tout comme la grande majorité du line-up de Rock Werchter Encore. Werchter fête ainsi le retour des festivals en proposant une version XL de TW Classic le samedi 25 juin. A l’affiche : Nick Cave and The Bad Seeds, Placebo, The Smile, Courtney Barnett, Sleaford Mods et Whispering Sons. Florence + the Machine, The Kid Laroi, The Specials, Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, Sky Ferreira, Noordkaap, AG Club ainsi que Sylvie Kreusch. C’est dire si la fête battra son plein ! Les tickets pour TW Classic sont disponibles sur ticketmaster.be"

"Après deux années de silence, grande est l’envie de fêter le retour des festivals en grande pompe. Certaines évolutions viennent toutefois jouer les trouble-fêtes : la confiance des consommateurs est au plus bas, le secteur du live entertainment est confronté à des pénuries de personnel, les coûts de production explosent. Cette journée de festival supplémentaire aurait dû réunir quelque 25 000 festivaliers. Un joli chiffre mais vu le contexte, la meilleure option était de revoir le projet. Rock Werchter Encore se déclinera donc en mode TW Classic. Et non pas sur une mais sur trois scènes – Main Stage, The Barn, KluB C. Le prix des tickets pour TW Classic reste inchangé et les tickets Rock Werchter Encore sont valables pour la version XL de TW Classic."

"Herman Schueremans nous explique : " Nous sommes des entrepreneurs optimistes et nous faisons preuve de créativité. Nous l’avons montré plus d’une fois. Nous nous réjouissons d’accueillir dans le Festivalpark Florence + the Machine, qui vient justement de sortir un formidable album, " Dance Fever ", ainsi qu’une grande partie des artistes qui étaient au programme de Rock Werchter Encore. La vente des tickets pour TW Classic va bon train, mais, vu l’ajout des deux tentes, il y a suffisamment de places et donc de tickets pour réunir les deux festivals en un. Cette journée de festival XL s’annonce grandiose. ""