TW Classic 2022 : l’affiche se complète

e même Jack White ou Barack Obama. Son dernier-né, " Things Take Time, Take Time " (2021) prouve que Barnett va encore faire parler d’elle dans les prochaines années.

Quand le slacker rock américain rencontre l’humour australien, on obtient la musique de. Originaire de Melbourne, elle allie ce que Pavement et Sonic Youth ont fait de meilleur au fil d’histoires dressant un portrait poétique et humoristique du chaos qui nous entoure au quotidien. En 2013, elle se fait remarquer lors du CMJ Music Marathon, un important festival de talents à New York. Les chansons pétillantes et la performance scénique de Barnett y suscitent un grand enthousiasme qu’elle confirme avec la sortie de son premier album " Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit " (2015). Il se hisse dans le Top 10 des listes de fin d’année du monde entier et lui permet de collaborer avec Kurt Vile et une artiste qu’elle admire par-dessus tout : Kim Deal des groupes The Pixies et The Breeders. Parmi ses grands fans, elle compt