TVA contre TVA, une réforme fiscale qui pèse sur la consommation

Le gouvernement tente donc ce week-end de s’atteler à sa réforme fiscale. L’engagement a été pris dès l’installation du présent gouvernement. L’accord du 30 septembre 2020 prévoyait (p.52) :

– la charge sur le travail (tant pour les salariés, les fonctionnaires que les indépendants, en tenant compte également des charges parafiscales) sera réduite ;

- grâce à un élargissement de la base imposable, un financement durable de cet allégement sera assuré. Il s’agit donc d’un glissement de la charge fiscale. La charge fiscale globale n’augmentera pas car les mesures de la réforme fiscale doivent être équilibrées, en tenant compte raisonnablement des effets de retour.

Cela fait donc que l’on attend la copie du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Le ministre a déposé son projet et doit convaincre ses collègues, notamment sur des baisses et hausses de TVA.

TVA contre TVA

La réforme fiscale formera un tout. S’il est question de faire baisser la charge fiscale d’un côté (sur les salaires, par exemple), il faudra compenser par d’autres rentrées. La situation budgétaire de la Belgique (notre pays détient le sixième taux d’endettement le plus important -104,6% en 2023- au sein de l’Union européenne) ne permet de "cadeaux fiscaux".

Le projet du ministre prévoit donc d’agir sur la TVA appliquée sur certains produits de consommation courante.

Le ministre des Finances penche pour une augmentation de la TVA sur des biens de première nécessité. Comme le pain et le lait, par exemple. Pour justifier une telle mesure, le ministre précise que la Belgique taxe très peu la consommation par rapport aux autres états. Il faudrait donc faire un glissement d’une fiscalité sur le travail à une fiscalité sur la consommation et le patrimoine. Une harmonisation est donc, selon lui, nécessaire. A savoir une baisse de la TVA de 6 à 0% pour les fruits, les légumes, les médicaments, les transports en commun ou les produits d’hygiène intime.

La TVA sur la margarine et les restaurants diminuerait elle aussi de 12 à 9% et la TVA sur le gaz, l’eau et l’électricité resterait inchangée (6%).

Tous (ou presque) contre

Le gouvernement fédéral n’aura eu de cesse de reporter ce débat sur la fiscalité. Il va lui être difficile à moins d’un an des élections d’annoncer des hausses de prix, mais si celles-ci sont éventuellement compensées par quelques baisses. Les partis savent très bien que le consommateur-citoyen-électeur ne retiendra que les premières !

De plus, la TVA touchent tous les ménages de la même manière, quels que soient leurs revenus.

Dans la distribution, on s’inquiète également. La FEVIA (Fédération de l’industrie alimentaire belge) craint que les consommateurs se rendent encore plus souvent dans les supermarchés français ou néerlandais, où les prix sont déjà plus bas.

"On s’attend, si nous avons une hausse de TVA de 6 à 9% (sur les produits de première nécessité, ndlr), à ce qu’environ 1 milliard d’euros soit dépensé par les Belges dans les supermarchés français et hollandais. Un Belge sur huit va déjà faire ses courses en France toutes les six semaines." avance Carole Dembour, économiste à la FEVIA.

Dans ces conditions, un large accord politique sur une modification de la TVA sur les biens de consommation paraît difficile à conclure.