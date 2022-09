TVA à 6%, tarif social élargi, accises, contrats : les propositions de la CREG pour limiter les factures d’énergie

En l’absence de changement rapide des mécanismes de formation des prix, la CREG recommande au gouvernement belge de capter les surprofits et de les redistribuer aux consommateurs les plus touchés. Sur base des prix de marché de la fin août dernier, la CREG estime que le bénéfice des centrales nucléaires soumises à la contribution de répartition devrait atteindre "environ 2 milliards d’euros en 2022 et 1,3 milliards d’euros en 2023 et 2024". Par conséquent, la CREG propose de revoir à la hausse la contribution de répartition nucléaire et la redevance annuelle de Doel 1 et 2, fixées en 2015 alors que les prix de marché étaient nettement inférieurs à ceux connus aujourd’hui.

La CREG suggère aussi un mécanisme pour capter les surprofits des centrales au gaz.

Il s’agit aussi, recommande la CREG, "d’éviter des bénéfices exceptionnels à partir de 2023 pour les parcs éoliens offshore". Ces parcs éoliens sont soutenus par les pouvoirs publics. Ce système de soutien devrait être adapté d’ici la fin de l’année pour tenir compte des prix de marché de l’électricité plus élevés.