TVA à 6% sur l'électricité, chèque : de combien votre facture va-t-elle réellement baisser ?

Le gouvernement fédéral s'est accordé sur plusieurs mesures visant à alléger la facture énergétique des ménages: Une réduction de la TVA sur l'électricité durant 4 mois, un chèque de 100 euros et la prolongation du tarif social étendu. Dans quelles proportions ces mesures vont-elles atténuer la hausse de la facture, pour un ménage moyen? Déclic à sorti sa calculatrice.

L’exercice est forcément un peu théorique, mais il permet de donner des ordres de grandeur. Nous avons d'abord voulu savoir de combien avaient augmenté les factures gaz et électricité d’un ménage moyen sur un an. Pour ce calcul nous considérons une famille de 2 adultes et 2 enfants, occupant une maison mitoyenne qui consommerait 3200 kWh d’électricité/an et 16.000 kWh de gaz/an.

Nous avons choisi de comparer des tarifs pour un contrat fixe d’un an, entre février 2021 et février 2022. Un peu comme si notre ménage type devait renouveler aujourd’hui son contrat arrivé a échéance.

Une augmentation très spectaculaire

Pour l'électricité : la facture annuelle de notre ménage, pour l'an dernier, se montait à 865 €. S'il conclut un nouveau contrat maintenant, elle sera de 1545 €, soit une augmentation de 680 € (+44%).

Pour le Gaz, l'augmentation est encore plus vertigineuse. On passe de 880 € pour l'année dernière , à 2352 € pour notre menage moyen. C'est une augmentation de 1742 € (+267%)

L'addition des factures Gaz et électricité présente donc une hausse de 2150 €.

Une TVA à 6%, quelle différence sur la facture?

Jusqu'à quel point les mesures gouvernementales vont-elles alors permettre d'amortir cette hausse? Pour le savoir, il faut calculer l'impact de la TVA à 6% sur la seule facture d'électricité, pendant 4 mois. Pour notre famille-type, cela revient à une baisse de la facture annuelle de 64€.

Si l'on ajoute le chèque de 100€ promis également dans le paquet de mesures annoncée, la facture sera amortie de 164€. De quoi compenser 1/4 de la hausse de l'électricité… mais seulement 1/13ème de la facture énergétique globale de notre menage (Gaz + électricité).

Le tarif social prolongé

Ceci dit, il est important de rappeler que le gouvernement fédéral a aussi prolongé le tarif social étendu pour les personnes à faibles revenus. Ce mécanisme plafonne et retarde les hausses de prix tout en retirant certains frais fixes de la facture. En temps normal, il est appliqué à 500 000 ménages mais il a été étendu, dans le cadre de la crise Covid, pour bénéficier à 1 millions de ménages, soit environ un cinquième de la population. Cette mesure d'extension est prolongée jusqu'à fin juin et s'ajoute, pour les ménages concernés, à la baisse de la TVA et au chèque énergie.