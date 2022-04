TVA à 6% pour les démolitions/reconstructions, panneaux solaires et pompes à chaleur

6% de TVA pour les reconstructions et démolitions jusque fin 2023

La mesure était entrée en vigueur lors de la crise sanitaire et devait prendre fin le 31 décembre 2022 mais le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 la TVA à 6% pour les travaux de démolition et de reconstruction de bâtiments.

Une mesure prise pour aider les ménages à faire face aux coûts de l’énergie, Tinne Van der Straeten, ministre de l’énergie : "Les foyers belges sont parmi les plus énergivores d’Europe et dans certains cas, une démolition-reconstruction permet d’améliorer considérablement la performance énergétique d’une maison et, ce faisant, de réduire structurellement la facture d’énergie. Une maison économe en énergie rapporte beaucoup : on consomme moins d’énergie, on économise sur la facture d’énergie et on aide le climat. Par exemple, une maison bien isolée permet d’économiser jusqu’à 30% d’énergie. Cette mesure est à la fois avantageuse pour le climat et pour le pouvoir d’achat des familles."

Une bonne nouvelle pour les entreprises

Florence Bribosia, responsable du service communication de l’entreprise de construction Besix : "Même si cela ne représente pas la majorité de notre activité, évidemment, cette mesure nous réjouit. Nous avons par exemple un développement immobilier dans le quartier de Stockel à Bruxelles qui répond à ces critères. Cette mesure ne peut que booster le pouvoir d’achat du consommateur ou augmenter les liquidités des futurs acquéreurs."