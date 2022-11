"My Other People", sorti à l’été dernier, convoque un climat plus sombre et introspectif que son précédent. Plus mesuré aussi, Charlie chante autre chose que la colère et se surprend à parler d’amour, de joie, de la perte et du deuil. Un disque sur la désintégration, la destruction personnelle… et la reconstruction. Un chemin vers une forme de résilience et d’accalmie. A l’instar de cette année 2022 ? A vous d’en juger. On se voit dimanche ?