TV 8K : des pixels aux cochons ?

Le stockage, le transfert et la consommation des données numériques représentent actuellement entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. C’est plus que l’ensemble du trafic aérien. Et le chiffre devrait doubler d’ici 5 ans. Selon un dossier du journal Le Monde (Numérique, le piège climatique, le 11 janvier 2022), la consommation de vidéos en streaming représente plus de 60% de cette consommation numérique polluante.

Ce coût environnemental n’est actuellement pris en charge ni pas les producteurs d’équipements, ni par les fournisseurs d’accès internet, ni par les producteurs de contenus, ni par les consommateurs. Mais cela ne saurait durer si les Etats veulent atteindre les objectifs fixés par les accords internationaux sur le réchauffement climatique.