Tutus, ballerines, chignons : le style "danseuse étoile" s'impose dans la mode

On ne l'a pas vu venir. On pensait que le punk et le trash allaient dominer les tendances mode cette année dans un esprit pré-apocalyptique mais il semblerait que les fashion addicts aient finalement envie de douceur, d'enchantement et de sophistication.

Le balletcore s'impose comme la tendance forte de ce début d'année avec ses tutus, ses ballerines et ses collants assortis.

Sur TikTok, le style danseuse étoile fait une foule d'adeptes à travers le monde avec une multiplication des vidéos mettant à l'honneur la fameuse ballerine. Le hashtag #balletaesthetic cumule déjà quant à lui plus de cinq millions de vues.