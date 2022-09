Turtle : des céréales au peanut butter qui concurrencent les Reese’s Puffs ?

Turtle propose une nouvelle sorte de céréales pour le petit-déjeuner avec du peanut butter, comparaison avec le géant du marché : Reese’s.

Depuis 2014, la marque propose un assortiment de produits pour le petit-déjeuner avec notamment, des mélanges pour porridge. Turtle mise sur le sain et le bio. Classique jusqu’ici, le voilà tentant de surfer sur la tendance du beurre de cacahuètes que l’on voit décidément de plus en plus dans les rayons des supermarchés.

Si l’on pouvait trouver une alternative plus saine, moins sucrée mais tout aussi délicieuse que les Reese’s Puffs (et moins chère aussi), on ne dit pas non.