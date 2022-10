Turquie : une opposition de plus en plus marquée envers les réfugiés syriens, qui ne comptent pas quitter le pays

Najim explique qu’il ne se sent plus étranger car il parle le turc, comprend la mentalité turque. Malgré tout, certains habitants le considèrent toujours comme un étranger.

Par exemple, lorsqu'il essaie de louer une maison, les propriétaires lui demandent directement d’où il vient car on entend son accent. Lorsqu’il signal qu'il est étranger, on lui ferme littéralement la porte… Pourtant, il parle le turc, il a un travail et des revenus réguliers. Mais ce n’est pas suffisant.

Beaucoup de réfugiés syriens et syriennes vivent depuis un long moment en Turquie. Et pour la plupart, ils sont mariés avec un conjoint turc. Ils ont donc une vie stable depuis un temps certain et ne se sentent plus étrangers.

"Dès qu’un méfait a été commis par un étranger, les médias s’emparent de l’affaire et cela fait directement la une des journaux, ce qui engendre un climat de peur vis-à-vis des Syriens", explique Marie Tihon, reporter. À cela, on doit ajouter l’inflation qui dure maintenant depuis 20 ans en Turquie et les salaires qui n’augmentent pas. Il y a un climat hostile envers les réfugiés syriens. Un homme au chômage accuse directement les réfugiés en expliquant que ces derniers prennent le travail des Turcs alors que la Turquie est en pleine crise économique : "Ils n’emploient que des étrangers, nous devenons des étrangers dans notre propre pays, mais nous finirons par retrouver nos droits".

En début d’année, dans un quartier périphérique d’Istanbul, une grave émeute a éclaté près d’une grande zone industrielle. De nombreux jeunes se sont rassemblés dans un quartier que les Turcs appellent "les rues de Damas" car la plupart des magasins y sont tenus par des Syriens. Les manifestants ont crié : "Ici, c’est la Turquie, pas la Syrie". Plusieurs magasins ont été détruits. Des vitrines n’ont pas résisté aux coups de pierres. Un des commerçants syriens raconte : "[…] Ils provoquent des incidents pour nous attaquer, ils nous observent, ils s’imaginent que nous, nous avons créé un petit centre commercial avec une cinquantaine de boutiques. Ils se disent qu’ils n’arrivent pas à trouver du travail et que nous, nous sommes propriétaires de magasins, que l’on est commerçant et que nous avons des voitures, une maison. Mais ce n’est pas vrai ! Je ne gagne pas 100.000 dollars avec ma boutique. Nous ne sommes même pas propriétaires, nous louons nos magasins, nos appartements aussi, on essaie juste de s’en sortir pour vivre".

Les plus jeunes sont également victimes de racisme à l’école. Il y a 450.000 enfants syriens qui sont nés en Turquie depuis 2011. Beaucoup de réfugiés syriens décident de changer le nom de famille pour leur enfant, afin qu’ils ne soient pas victimes de racisme au quotidien… C’est le cas de Nourai, une jeune architecte originaire de Damas. Elle a eu un garçon il y a un an et pour elle, il est inconcevable de retourner vivre en Syrie. "Je suis venue vivre à Istanbul il y a 4 ans pour une meilleure éducation et un meilleur avenir pour mon fils. C’est pourquoi j’ai choisi un nom turc pour lui, son nom est Kerem. C’est un nom turc et arabe. De cette manière, ses amis à l’école ne remarqueront pas qu’il a des parents étrangers. Je veux qu’il parle comme eux, qu’il s’habille comme eux, qu’il mange comme eux, qu’il connaisse la culture et qu’il se comporte comme eux. Je veux qu’il vive comme tout le monde, pour qu’il ne soit la cible d’aucun commentaire raciste".