Turquie : Recep Tayyip Erdogan se tourne vers les Occidentaux, au risque de fâcher Moscou

Le Kremlin a aussitôt fustigé "une violation directe des termes des accords existants". Viktor Bondarev, président de la commission du Conseil de la Fédération sur la défense et la sécurité de Russie, a estimé que la Turquie se transformait en un "pays inamical". Fait notable : contrairement aux habitudes, il n’y a pas eu d’échange téléphonique entre Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine après la rencontre Erdogan-Zelensky. Et Moscou n’a pas encore confirmé le voyage en Turquie en août de Vladimir Poutine, pourtant annoncé par Tayyip Erdogan.

La Turquie serait-elle en train de se "réaligner" sur l’Occident, abandonnant sa politique dite "d’équilibre" entre l’Ukraine et la Russie (entre l’Otan et la Russie) ? En réalité, il semble surtout que Recep Tayyip Erdogan n’ait d’autre choix que de donner des gages à ses alliés traditionnels. Après avoir fait fuir les investisseurs occidentaux, épuisé les réserves en devises de la Banque centrale pour soutenir la monnaie et plongé le pays dans une inflation record, le président turc a besoin de fonds pour reconstruire son économie en crise.