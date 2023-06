Turquie : rapide Marche des fiertés à Istanbul, bravant l’interdiction

Les organisateurs ont rapporté une quarantaine d’interpellations dès le début des rassemblements mais ce nombre n’a pas été confirmé de source officielle. L’an dernier plus de 200 personnes avaient été arrêtées. Depuis un spectaculaire défilé qui avait réuni plus de 100.000 personnes à Istanbul en 2014, les autorités turques ont progressivement banni la Marche des Fiertés, avançant des raisons de sécurité. L’homosexualité, dépénalisée en Turquie depuis le milieu du XIXe siècle (1858), reste largement soumise à l’opprobre sociale et en butte à l’hostilité du parti islamo-conservateur au pouvoir, l’AKP.