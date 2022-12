Turquie : prison à vie confirmée en appel pour le mécène Osman Kavala, pour tentative de renversement du gouvernement

Sa condamnation peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation turque. Arrêté fin 2017 et détenu depuis, il avait dénoncé un "assassinat judiciaire" lors de son procès, qui a donné lieu à de vives tensions entre Ankara et des chancelleries occidentales qui s'étaient mobilisées en sa faveur. Les trois avocats d'Osman Kavala avaient fait valoir dans leurs plaidoiries le manque de preuves et l'acharnement du pouvoir dans ce procès marathon éminemment politique. La détention à perpétuité du mécène est assortie d'une peine de sûreté qui exclut toute remise de peine.