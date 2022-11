Turquie : pourquoi le Bosphore perd ses poissons ?

Selon le Dr Saadet Karakulak, professeure à la Faculté des sciences aquatiques d'Istanbul, la pêche du Bosphore est passée de quelque 500 à 600.000 tonnes par an à 328.000 tonnes en quelques années, "preuve que les stocks diminuent".

Or les autorités ont eu une drôle d'idée en proposant au début du mois de fermer le Bosphore au trafic pendant une demi-journée pour laisser libre cours aux senneurs et chalutiers industriels. Le ministère des Transports a finalement reculé face aux protestations des scientifiques et des ONG, qui ont dénoncé "une course à la surpêche dans un couloir biologique" de première importance.

"Le 6 novembre, c'était permis de tuer !", s'indigne le Dr Bayram Öztürk, directeur du Département de biologie marine à l'Université d'Istanbul et de la Fondation Tudav pour la recherche marine. "On ne peut plus faire ça de nos jours. Les stocks sont en danger, on a parfois atteint le seuil critique comme pour la sole, l'esturgeon ou l'espadon. Il faut penser durabilité."