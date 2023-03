Turquie : les tentes abritant les sinistrés des séismes sous eaux après de fortes pluies

Plus d’un mois après le séisme, les sinistrés n’ont toujours pas été relogés dans des conteneurs, a-t-elle dénoncé. Et d’indiquer qu’il y a encore des personnes qui n’ont pas encore reçu de tentes. "Après la catastrophe, la catastrophe continue", a-t-elle twitté. Le bilan des tremblements de terre survenus il y a cinq semaines dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie s’élève à présent à plus de 48.000 victimes rien qu’en Turquie. S’ajoutent des centaines de milliers de personnes sans abri et relogées dans des tentes et autres abris de fortune. Les tentes sont progressivement remplacées par des conteneurs. Le président Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs promis que les maisons détruites pas les séismes seront reconstruites dans l’année.