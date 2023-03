Turquie : le séisme a frappé 20% de la production alimentaire

Le séisme qui a dévasté le 6 février le sud de la Turquie et la Syrie voisine a causé des dommages à plus de 20% de la production agricole turque, a annoncé l’ONU. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 et ses répliques ont tué plus de 55.000 personnes.

Le séisme a causé "de graves dégâts à l’agriculture, dont les récoltes, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, ainsi que les infrastructures rurales dans les zones touchées", a indiqué l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un communiqué. Et de préciser : "Le séisme a gravement touché 11 provinces agricoles cruciales, frappant 15,73 millions de personnes et plus de 20% de la production alimentaire du pays".

"La région frappée par le séisme, connue comme le + croissant fertile + de la Turquie, représente presque 15% du PIB agricole et contribue pour presque 20% aux exportations agricoles de la Turquie", selon la FAO.