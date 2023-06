Turquie : le PKK rompt son cessez-le-feu décrété suite au séisme du début février

Le groupe armé avait maintenu ce cessez-le-feu pendant la campagne pour les élections présidentielle et législatives de mai. L’armée turque conduit régulièrement des opérations contre le PKK en Turquie et en Irak, et cible également les Unités de protection du peuple (YPG) en Syrie, alliées des Etats-Unis dans la lutte contre les djihadistes du groupe Etat islamique mais accusées par la Turquie d’être affiliées au PKK. Ankara a affirmé avoir tué depuis dimanche plusieurs dizaines de combattants kurdes dans le nord de la Syrie.