Turquie : la condamnation du maire d’Istanbul éviterait à Recep Erdogan un affrontement électoral potentiel

L’écartement d’Ekrem Imamoglu de la vie politique pendant plus de deux ans l’empêchera, si son recours est refusé, de se présenter aux élections présidentielles qui se tiendront au mois de juin. Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis près de 20 ans, a, lui, déjà annoncé sa candidature à sa propre succession au printemps prochain, dans le contexte d’une sévère crise économique et d’une inflation de plus de 84%.

Le président turc ne s’est pas exprimé sur la condamnation du maire d’Istanbul, mais l’écartement de ce dernier pourrait lui éviter un affrontement électoral difficile.

Car, à quelques mois de ce nouveau rendez-vous électoral, la popularité du chef de l’État est en berne. Fragilisé par la crise économique et financière qui frappe la Turquie, il tente par tous les moyens de renverser le sentiment négatif qu’il inspire désormais à un nombre croissant de concitoyens. En 2011, l’AKP avait raflé près de 50% des suffrages.

À la veille des élections législatives et présidentielles de juin 2023, les sondages ne créditent plus le parti conservateur que de 36% des voix. Le Raïs, surnom du président Erdogan dans le pays, ne convainc plus comme avant. Et à la crise économique, s’ajoute le ressentiment face à la présence des réfugiés syriens.

La tentation du chef de l’Etat est donc grande de tout essayer pour restaurer son image de sauveur du pays.