Turquie : inondations meurtrières dans la zone du séisme

Le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Söylu a précisé que la deuxième victime dans la province d’Adiyaman était un bébé âgé d’un an et demi. Plus de 160 secouristes et plongeurs ont été dépêchés dans la région, a-t-il précisé.

Selon le gouvernorat de Sanliurfa et des images diffusées par la chaîne privée NTV, les pluies torrentielles ont également envahi le rez-de-chaussée de l’un des principaux hôpitaux de la province, dont une unité de soins intensifs, obligeant les médecins à transférer des patients.

Des images montraient des avenues de Sanliurfa transformées en torrents brunâtres charriant voitures et camions. Une vidéo, tournée dans la province de Malatya montrait aussi le niveau de l’eau monter autour de tentes blanches où sont réfugiés des rescapés du séisme.